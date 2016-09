Peste 50.000 de turiști au fost cazati in Prahova, in luna iulie

În luna iulie a acestui an, 50.564 de turişti au sosit în structurile de primire turistică din Prahova, dintre aceștia 42.805 fiind turişti români (84,7%) şi 7.759 turişti străini (15,3%), potrivit datelor făcute publice de Direcția Județeană de Statistică Prahova. Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 115.139 în luna iulie 2016, în creştere cu 5,2% față de aceeaşi lună a anului 2015, iar durata medie a şederii turiştilor în luna iulie 2016, la nivelul județului Prahova, a fost de 2,3 zile în toate structurile de primire ( 2,2 zile la turiştii români şi 2,9 zile la turiştii străini), mai mică față de cea înregistrată în luna iulie 2015 când a fost de 2,4 zile ( 2,5 zile la turiştii români şi 1,9 zile la turiştii străini). În luna iulie a acestui an, structurile de primire din județ au pus la dispoziția turiştilor o capacitate de cazare de 12.029 locuri‐pat, valoare mai mare cu 0,3% comparativ cu luna iulie 2015, potrivit reprezentanților Direcției Județene de Statistică Prahova. În ceea ce priveşte numărul total al structurilor de primire turistică deschise în luna iulie 2016 (288 unități), pensiunile turistice urbane au deținut cea mai mare pondere, respectiv 34,4%, urmate de hoteluri (28,8%), vile turistice (12,8%), pensiuni agroturistice (11,1%) şi 12,9% celelalte tipuri de structuri de primire turistică (moteluri, cabane turistice etc.).

