PROGNOZA METEO pentru URMATOARELE ZILE. Vreme rece pentru aceasta data, minime intre 2 și 12 grade

Meteorologii anunţă că în zilele următoare vremea va fi în general închisă şi va deveni rece pentru această dată în toată ţara. Cerul va fi noros şi temporar va ploua, în special pe timpul zilei. La sfârşitul săptămânii,valorile termice diurne vor marca o creştere în toată ţara.

PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult noros și va ploua în cea mai mare parte a țării. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantităţile de apă vor depăși local 20...25 l/mp și izolat 40...50 l/mp, cu precădere în regiunile estice şi sud-estice şi în zonele de deal și de munte. În partea de sud-est a teritoriului ploile vor mai fi însoţite de descărcări electrice şi posibil grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei, Dobrogea și la munte. Temperaturile minime se vor încadra între 9 și 17 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Înnorările vor persista, va ploua şi se vor cumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp. În primele ore ale nopţii vor mai fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura minimă va fi de 14...15 grade.

PROGNOZA METEO MARTI. Vremea va fi în general închisă şi va deveni rece pentru această dată în toată ţara. În cursul zilei, cerul va fi mai mult noros şi va ploua pe spaţii extinse în majoritatea regiunilor, iar noaptea aria de nebulozitate și ploi se va restrânge treptat către sud-vest. Local cantitățile de apă vor mai depăși 20...30 l/mp şi izolat, cu precădere în nordul olteniei, 50 l/mp. În zona montană înaltă, la peste 1800 m altitudine, vor apărea şi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări locale, în special în sud-estul țării și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 10...11 grade în depresiunile intramontane și 20 de grade pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Vremea va fi în general închisă şi va deveni rece pentru această perioadă din an. Cerul va fi noros şi temporar va ploua, în special pe timpul zilei. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 9...10 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI. Vremea se va ameliora în privinţa ploilor, dar se va menține mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an. În estul, sudul şi centrul ţării cerul va avea înnorări temporare; va ploua local în zona montană şi submontană, unde se mai pot cumula izolat peste 15 l/mp și pe arii restrânse în rest. În vest şi în nord-vest cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie reduse. În zona montană înaltă, la peste 1800 m altitudine, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 in nordul Munteniei si estul Transilvaniei si 21 de sudul Olteniei, iar cele minime între 4 și 12 grade, mai mici în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 1 grad. Vor fi condiţii de ceaţă.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Vremea se va menține rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi condiţii ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

PROGNOZA METEO JOI. Valorile termice vor continua să se mențină mai coborâte decât cele climatologic specifice în ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va avea înnorări temporare în nord, nord-est şi centru, unde pe timpul zilei va ploua local, îndeosebi la munte. În restul ţării, cerul va fi variabil, iar ploile izolate. În zona montană înaltă, vor mai fi precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 in depresiuni și 20 de grade in sud-vestul Olteniei, iar cele minime între 2 și 12 grade. Vor fi condiţii de ceaţă.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Vremea va fi în continuare răcoroasă, mai ales dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare, dar condiţiile de ploaie vor fi reduse. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade.

LA SFARSITUL SAPTAMANII. Valorile termice diurne vor marca o creştere în toată ţara, însă vremea se va menţine răcoroasă dimineaţa şi noaptea. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 23 de grade, iar cele minime, în general, între 3 și 12 grade. Vremea va fi in general frumoasa, insorrita, cu putine ploi pe la munte si ceata in orele dimineatilor.