Ce amenda iei de la Politia Rutiera daca transporti pe scaunul din fata o punga cu pesti de acvariu

Codul Rutier din România are multe articole şi paragrafe pe care nu strică să le citeşti din când în când. Pentru că poţi lua amendă extrem de uşor, făără să-ţi dai seama, dintr-o banalitate.

De exemplu, in 2013, a aparut un nou paragraf la articolul 102, cel referitor la amenzile din clasa a 4-a pentru contraventiile facute de soferi.

Paragraful 27 introdus in anul 2013 spune exact asa: Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savârsite de persoane fizice - 27. transportul copiilor în vârsta de pâna la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor.

De aici, deducem ca daca pe scaunul din fata se afla un copil de maxim 12 ani, un catel, o pisica sau orice animal, de ce nu niste pesti sau o testoasa care urmeaza sa fie pusi in acvariu, riscam o amenda. Mai precis, o amenda de 9 x 125 de lei = 1125 de lei. Sau 562 de lei in 48 de ore... Sau daca esti obraznic cu politistul, risti chiar 20 de puncte-amenda. Adica vreo 2500 de lei... Oricum ai da-o, este o suma uriasa.

Surpriza autoritatilor vine insa in curand, atunci cand se va mai adauga un paragraf. Si anume, proprietarii de animale de companie vor fi obligati sa transporte cateii, iguanele, serpii, pisicile sau guzganii doar in custi speciale, ancorate pe bancheta din spate sau in portbagaj. Legea vine ca urmare a alinierii la legislatia europeana care a sesizat multe cazuri de accidente grave in urma carora au decedat animale de companie.