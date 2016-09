Mircea Cosma, decorat cu „Ordinul de Onoare” al Republicii Moldova

Mircea Cosma, presedintele Fundatiei Cultural-Istorice "Mihai Viteazul" Ploiesti a primit, ieri, cea mai inalta distinctie acordata chiar de catre presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti.

Prin decret semnat de presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, lui Mircea Cosma i-a fost inmanat brevetul cu nr. 3707, prin care i s-a conferit "Ordinul de Onoare". Practic, prin acordarea acestei distinctii, Mircea Cosma a devenit cetatean de onoare al Republicii Moldova.

"In urma cu 5 ani, presedintele de atunci, Marian Lupu, conform regulamentului de acordare a distinctiilor in Republica Moldova mi-a inmanat medalia "Mihai Eminescu" pentru activitatea culturala si istorica pe care am derulat-o in mod sustinut. Pentru ca activitatea mea in aceste domenii si nu numai a continuat in toti acesti ani, dar si pentru faptul că am restaurat o serie de monumente istorice din perioada celor două războaie mondiale, pe care le-am găsit abandonate, la propunerea presedintilor de raioane s-a formulat decizia de acordare a distinctiilor de cu ocazia aniversarii de 25 de ani a Republicii Moldova catre doua personalitati din Romania. Ambele au fost oferite in judetul Prahova, Ludmilei Sfirloaga si mie. Doamna Sfirloaga a primit "Meritul Civil" iar mie mi-a fost inmanat "Ordinul de Onoare" al Republicii Moldova prin care se consfinteste statutul meu de cetatean de onoare al intregii Republici. Pana astazi, am purtat cu mandrie statutul de cetatean de onoare a 28 de comune si orase. Cu ocazia acestei aniversari de 25 de ani, in total au primit distinctii 44 personalitati, eu si Ludmila Sfarloaga fiind singurii din Romania onorati sa facem parte dintre acestea.", a declarat Mircea Cosma pentru ph-online.

