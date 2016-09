Bilantul SGU Ploiesti in perioada 12-16 septembrie

SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL vă pune la dispoziţie o evidenţă a lucrărilor efectuate pe domeniul public, în perioada 12- 16 septembrie a.c.

1. Lucrări de doborâre și taieri de corecție la arborii de pe domeniul public și privat al municipiului în ordinea depunerii cererilor si verificarii in teren, în conformitate cu legislația în vigoare.

Total doborari arbori – 18

Total taieri de corectie – 120

Zone: Polux, Mihai Bravu, B-dul Republicii, Fat-Frumos, Polux, M.Eminescu, Calin Catalin, Gageni, Catinei, Tarnave, Troienelor, Infratirii, Lacul Balea, Carol Davila, Vitejilor, E.Vacarescu.

2.Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), îndepărtat resturi vegetale.

* Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc

3 Lucrări cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, întreţinerea aleilor prin curăţenie zilnică şi transport gunoi, întreţinere curăţenie capelă, grupuri sanitare şi clădiri administrative, monitorizare şi intervenţii utilităţi ori de câte ori a fost necesar. De asemenea, continuă activitățile de îndepărtare a vegetaței crescute în exces parcuri, grădini publice, locuri odihnă, asociații proprietari în cadrul programului de salubrizare generală etc.

4.Intervenţii pe domeniul public: intervenții locuri de joacă/domeniu public: supravegheat functionarea fântânilor arteziene și a cișmelelor tip Sanitas; decopertat teren pentru alei Parc Libertatii; vopsit borduri alb-rosu Catedrala si insule Valeni, rond Catedrala – zona BCR; reparat o banca cu structura metalica distrusa - spatiu animale de companie Parc Aurora; reparat banci deteriorate la sediul din Mircea cel Batran si remontare – de pe esplanada Dealul Mare; montat, prin sudare, plase gard imprejmuitor -teren baschet Parc Libertatii; reparat tronson instalatie de udare prin picurare castani – Bd. Independentei; confectionat sicrie neidentificati; vopsit rigle banci statie TCE traseu 7- Biserica Sf. Dumitru; vopsit rigle banci –loc joaca Ariesului; reprogramat instalatii udare prin aspersie- Parc Mihai Viteazul, Catedrala, rond Caraiman; identificare zone deteriorate instalatie udare prin picurare - tronson Bd Independentei; demontat suport cos baschet loc joaca Somes si transportat la sediul Mircea cel Batran; reparat locuri de joaca- Soseaua Vestului- Biserica Eroilor Tineri, Persani si cartier 9 Mai; vopsit banci Centrul Civic; inlaturat materiale protectie pentru asigurare acces in pasajul din Bariera Bucuresti; reparat obiecte de joaca si pus nisip in cadre de lemn(gropi nisip) – locuri de joaca Lacul Balea, Persani si Cartier 9 Mai.

5. Iluminat public - în urma sesizărilor primite la Dispeceratul societăţii au avut loc intervenţii în toate zonele orașului. Acestea au vizat înlocuirea becurilor defecte/arse, a corpurilor de iluminat defecte (reparate la atelierul societăţii), a siguranţelor fuzibile defecte. De asemenea, au fost refăcute legăturile electrice întrerupte.