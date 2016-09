PROGNOZA METEO pe URMATOARELE TREI LUNI. Directorul ANM trage un semnal de alarma si anunta fenomene extreme

Urmeaza inca doua luni de seceta extrema in sud si est, un noiembrie ceva mai ploios in toata tara si o luna decembrie cu temperaturi prea ridicate ca sa ne bucuram de zapada.

Directorul ANM a avertizat ca fenomenele extreme, inclusiv tornadele, se vor accentua. Pentru combaterea lor, Academia Romana a adoptat chiar o rezolutie, prin care specialistii trag un semnal de alarma. Prognoza pe trei luni nu vine cu vesti bune pentru agricultori.

"Din pacate va urma o luna octombrie secetoasa, in luna noiembrie temperatura medie este mai mare in partea de sud, pare un pic mai cald, incepe sa se refaca rezerva de umiditate. In luna decembrie putin mai cald si cantitati de precipitatii, din pacate nu putem spune cand va ploua si cand va fi sub forma de zapada", a declarat Ion Sandu, director ANM.

Vom avea din nou fenomene extreme, poate chiar mai violente ca pana acum, spune directorul ANM.

"In partea de nord, centru si vest a tarii, fenomene meteorologice cu vijelii, furtuni, cu sute de avertizari, chiar daca in iulie si august in sud era seceta, acolo erau furtuni violente, asa va fi si in continuare. N-au devenit devastatoare efectele schimbarilor climatice, dar in acest ritm, in fiecare an temperaturi medii la nivelul Romaniei si globale, din ce in ce mai mari, vor deveni devastatoare", a completat Sandu.