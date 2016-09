Ploiesti, orasul luat cu asalt de sobolani!

Primăria Ploiești trebuie sa găsească soluții urgente pentru stârpirea șoarecilor și a șobolanilor de pe domeniul public, pentru că, altfel, orașul va fi invadat la propriu de acești dăunători.

Nici pisicile nu au mai vazut de multa vreme sobolani sau pui de sobolani in cartierele din Ploiesti. Imaginile de mai jos au fost imortalizate in aceasta dimineata, in cartierul Mihai Bravu. Si nu aproape de vreo ghena de gunoi, ci intre blocuri, unde de joaca si copiii, nu numai pisicile.

Sobolanii si soarecii sunt pericole publice mai mari decat tantarii, pentru ca bolile pe care le pot transmite acestia sunt mult mai variate. Ca sa nu mai vorbim despre inmultirea foarte rapida a acestora!

Perioada de gestaţie la sobolani durează 24 de zile. Femela şobolan naşte de 2 -7 ori pe an câte 6 -10 pui, care sunt la naştere orbi şi fără blană. Femelele pot făta pe an chiar şi 1000 de pui. La creşterea puilor iau parte deseori mai multe femele. Puii sunt alăptaţi aproximativ trei săptămâni. Când ajung la vârsta de 6 -7 săptămâni ei sunt deja independenţi, iar la 3 luni ajung la maturitatea sexuală.