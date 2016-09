Ministrul Muncii anunta noi schimbari in salarizarea bugetarilor

Ordonanțele de urgență nu pot rezolva partea de salarizare dacă aceasta nu este gândită în mod unitar, a declarat, joi, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, după discuțiile purtate cu reprezentanții Sanitas.

"Din punct de vedere al salarizării, oricâte ordonanțe am da, atât timp cât nu ne gândim în mod unitar la partea de salarizare, totdeauna vor rămâne imperfecțiuni. De aceea, este foarte important că am lansat o invitație pentru confederații săptămâna viitoare. Aceasta va fi o primă consultare pe partea de principii, care a fost deja agreată de Guvern. Chiar dorim să avem o anumită finalitate cu această parte a salarizării (unitară — n. r.)", a precizat Dragoș Pîslaru.

Ministrul Muncii și ministrul Sănătății s-au întâlnit joi cu reprezentanții Sanitas, pentru a discuta despre salarizarea personalului care nu a fost cuprins în ordonanțele privind salarizarea, respectiv OUG nr. 20/2016 și OUG nr. 43/2016.

"Cred că, mai presus de orice element de divergență, ne unește credința că avem nevoie de un sector sanitar puternic, dezvoltat, care să se ridice la nivelul de care România are nevoie ca stat membru al Uniunii Europene. Orice divergență, orice diferență, orice diferend, orice lucru care nu a fost încă rezolvat este evident avut în vederea noastră, în măsura în care sursele ne vor permite. Dacă le vom avea la dispoziție, vom putea rezolva aceste diferende", a adăugat Pîslaru.

Conform reprezentanților Sanitas, există diferențe majore între salariile unor categorii care lucrează în sănătate, precum și între cele ale medicilor care lucrează în spitalele clinice și a celor din spitalele neclinice. Aceste diferențe pot ajunge până la 1.200 de lei. OUG 20/2016 nu a luat în calcul o parte din personalul TESA care lucrează în sănătate, precum cadrele din creșe și grădinițe. Reprezentanții Sanitas spun că există diferențe de salarizare mult prea mari și între asistentele medicale cu studii superioare și cele cu studii postliceale, acestea ajungând și până la 800 de lei.

După discuțiile de joi dintre reprezentanții Sanitas și miniștrii Muncii și Sănătății, sindicaliștii și-au stabilit un calendar de proteste prin care speră să sensibilizeze Guvernul pentru rezolvarea acestor diferende.