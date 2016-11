Ploiesti Basketball continua sa le ofere surprize copiilor din ciclul primar

Bogdan Chitic



Clubul Ploieşti Basketball a demarat, săptămâna trecută, programul de voluntariat "Baschetul pentru toţi", prin care copiii din ciclul primar, elevi ai şcolilor din oraş care nu dispun de săli de sport, se pot pregăti în Sala Sporturilor Olimpia, sub supravegherea antrenorilor clubului. Timp de cinci zile, de luni până vineri, Elena Stan, Bianca Barbu şi antrenorii sârbi Ivan Gemaljevic şi Zoran Mladenovic au primit vizita a nu mai puţin de cinci grupe de micuţi care au luat contact, în premieră, cu parchetul sălii, urmând îndeaproape sfaturile şi programul bine structurat de către stafful tehnic al clubului.

"Copiii de la clasa mea, a III-a C, dar şi colegii lor din acelaşi an, precum şi cei de la clasele a II-a au fost extrem de încântaţi de oportunitatea unui antrenament de baschet, la Sala Sporturilor. Organizarea şi condiţiile au fost excelente, antrenorii i-au primit foarte bine pe copii şi sperăm ca, pe viitor, şcoala noastră să mai poată participa într-un astfel de program", ne-a declarat Anca Savu, profesor-învăţământ primar de la Şcoala Gimnazială "Toma Caragiu".

Copiilor le-a fost asigurat transportul dus-întors, de la şcoală la sală şi înapoi, prin intermediul companiei Bion Tour SRL, iar orele de antrenament susţinute în "Olimpia" au fost posibile datorită implicării necondiţionate a Cofetăriei Ana State, care a sprijinit financiar acţiunea prin donarea banilor strânşi de pe urma vânzării, din prima zi, a prăjiturii Ploieşti Basketball, pentru închirierea mai multor poziţii de pregătire.

Nu în ultimul rând, trebuie amintit şi subliniat efortul antrenorilor ploieşteni, care, în ciuda unui program încărcat în această perioadă, au dat dovadă de înţelegere şi au acceptat, cu zâmbetul pe buze, provocarea lansată de conducerea clubului. Programul de voluntariat marca Ploieşti Basketball va continua şi în luna decembrie.

