Gheorghe Popescu: Am avut propuneri, pe bani multi, sa aranjez meciuri

Fostul mare internaţional român Gheorghe Popescu a dezvăluit în premieră că, în perioada în care a jucat peste hotare, a primit propuneri să aranjeze meciuri, sumele vehiculate fiind cu adevărat importante. Popescu, care în perioada de vârf a carierei a fost căpitanul Barcelonei şi a mai jucat pentru formaţii precum PSV, Tottenham sau Galatasaray, spune însă că nu doreşte să ofere mai multe detalii, neavând probe în acest sens.

"Am avut propuneri când am jucat în străinătate, pe bani mulţi, să aranjez meciuri. Nu erau pentru pariuri, nu se juca la pariuri pe vremea respectivă. Nu am dat curs niciodată unei asemenea propuneri. Dar nu pot să dau mai multe amănunte, pentru că nu am probe. Şi dacă nu ai probe, nu are niciun rost să vorbeşti", a declarat Gheorghe Popescu la Digi Sport.

Universitatea Craiova, Steaua, PSV, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo şi Hannover 96 sunt echipele pentru care a jucat Gică Popescu de-a lungul carierei. 115 meciuri a jucat Gică Popescu pentru naţionala României, marcând 16 goluri. Popescu a fost condamnat cu o zi înainte de alegerile pentru funcţia de preşedinte la FRF la trei ani, o lună şi zece zile de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani. De asemenea, fostul căpitan al naţionalei a dezvăluit că a existat o variantă de rezervă la alegerile pentru şefia Federaţiei Române de Fotbal.

"Exista un Plan B în acel moment, e corect, dar eu nu am vrut să-l accept. Le-am spus oamenilor să fie lângă mine. Dacă făceam un Plan B exista suspiciunea că mă simt vinovat. Şi nu am vrut asta. Din păcate lucrurile nu au ieşit bine. (n.r. Iordănescu) era una din posibilele rezerve", a mai spus Popescu.

Articolul poate fi citit si in editia tiparita