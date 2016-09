Suporterii echipei de fotbal american Kansas City Chiefs - cei mai zgomotosi fani din lume

La 29 septembrie 2014, în victoria (41-14) în fața celor de la New England Patriots, stadionul Arrowhead a înregistrat un nivel al sunetului de 142,2 decibeli, potrivit unui documentar realizat de Agerpress. Reprezentanții celor de la Guinness World Records au fost prezenți la arena din Kansas City pentru a oficializa noul record. Vechea bornă din Cartea Recordurilor era de 137,6 decibeli, nivel atins pe stadionul campioanei NFL, Seattle Seahawks, în decembrie 2013.

Rivalitatea dintre Kansas City și Seattle pentru acest titlu este binecunoscută în Statele Unite ale Americii. Fanii celor două echipe au schimbat între ei acest record de trei ori doar într-un singur sezon. Suporterii lui Seattle Seahawks, cunoscuți și ca "12th Man" ("al 12-lea jucător"), se mândresc că au cel mai zgomotos stadion și cel mai puternic avantaj al terenului propriu, pierzând doar un meci acasă timp de doi ani. Cei din Kansas City acuză faptul că arena din Seattle este parțial acoperită, fapt ce face ca recordul doborât să fie cu atât mai impresionant.

De asemenea, fanii echipei de fotbal american Seattle Seahawks au provocat cinci cutremure de mică intensitate lângă stadionul "CenturyLink Field", în timpul meciului cu New Orleans Saints, din septembrie 2013, când au doborât recordul de atunci pentru cei mai gălăgioși fani pe un stadion — 137,6 decibeli. Conform rețelei care supraveghează cutremurele în Pacific, cel mai puternic cutremur a avut o intensitate între 1 și 2 grade pe scara Richter și a fost una dintre cele cinci mișcări ale pământului înregistrate în zona stadionului în timpul meciului câștigat de Seahawks cu New Orleans Saints, scor 34-7. "Am înregistrat cinci cutremure de mică intensitate. Nu e prima dată când se întâmplă acest lucru. În 2011, după un touchdown al lui Seahawks, s-au mai înregistrat mișcări telurice", a declarat John Vidale, directorul "Pacific Northwest Seismic Network".

