Campionatul judetean de fotbal pentru seniori

Jocurile din seriile a V-a şi a VI-a din cadrul campionatelor organizate de către AJF Prahova au continuat la finalul săptănânii trecute cu o nouă etapă. La nivelul SuperLigii B Prahova, echipa CSM Ploieşti a anunţat că se retrage din campionat, în aceeaşi situaţie fiind şi CS Şirna Varniţa, însă, miercuri, Comisia de Competiţii şi Disciplină va lua act de situaţia celor două grupări. Vezi rezultatele neomolate ale etapei desfăşurate la finalul săptămânii trecute.



SUPERLIGA B PRAHOVA - etapa a VIII-a

Rapid Mizil - CS Brazi 3-1

Petrolul 95 Ploieşti - Rapid Ibrianu 4-1

Brădetul Ştefeşti - Sp. Valea Călugărească 6-0

Prahova Tg. Vechi - CS Scorţeni Mislea 3-0

CS Șirna Varnița - Avântul Tomşani 2-3

CSM Ploieşti - Real Rio Cocoşeşti nedisputat

Ştiinţa Albeşti - Unirea Teleajen 3-8

Intersport Filipeşti - Viitorul Ariceşti 0-1

Măgura Trestioara - Tineretul Berceni 7-1



Clasament

1. Rapid Mizil 8 7 1 0 26-16 22

2. Viitorul Ariceşti Rahtivani 8 6 1 1 20-8 19

3. Petrolul 95 Ploieşti 8 6 0 2 34-14 18

4. Real Rio Cocoşeşti 7 6 0 1 20-10 18

5. Intersport Filipeşti de Târg 8 5 1 2 18-10 16

6. Brădetul Ştefeşti 8 5 0 3 28-13 15

7. Măgura Trestioara 8 5 0 3 23-12 15

8. Tineretul Berceni 8 4 1 3 18-17 13

9. Rapid Ibrianu 8 4 0 4 19-16 12

10. CS Brazi 8 3 3 2 15-12 12

11. Unirea Teleajen 8 3 1 4 19-14 10

12. Avântul Tomşani 8 3 0 5 19-25 9

1 3. Sp. Valea Călugărească 8 2 2 4 14-22 8

14. Ştiinţa Albeşti 8 2 2 4 15-27 8

15. Prahova Tg. Vechi 8 2 0 6 13-26 6

16. CS Șirna Varnița 8 1 0 7 12-30 3

17. CSM Ploieşti 7 0 1 6 9-26 1

18. CS Scorţeni Mislea 8 0 1 7 6-30 1



LIGA B PRAHOVA - etapa a V-a



Seria „SLĂNIC”

Luceafărul Drajna - Tinereţea Izvoarele 1-4

Voinţa 2009 Gornet - AS Podenii Vechi 2-1

Petrolul Păcureţi - Podenii Noi Valea Dulce 0-1

Victoria Olteni - Tineretul Gura Vitioarei 0-3

Şoimii Apostolache - Voința Surani 2-5

Voinţa Măgurele - AS Podenii Noi 4-2

AS Mehedinţa - Steaua Sângeru

(echipa gazdă nu s-a prezentat la joc)



* Jocul Tinereţea Izvoarele - Steaua Sângeru, din etapa a IV-a, nedisputat, a fost omologat cu 3-0.



Clasament

1. Voinţa 2009 Gornet 5 5 0 0 21-5 15

2. Voința Găzarul Surani 5 5 0 0 22-9 15

3. Tinereţea Izvoarele 5 4 0 1 16-8 12

4. Podenii Noi Valea Dulce 5 3 1 1 9-6 10

5. AS Podenii Vechi 5 3 0 2 8-6 9

6. Tineretul Gura Vitioarei 5 2 1 2 12-8 7

7. Victoria Olteni 5 2 1 2 9-10 7

8. AS Podenii Noi 5 2 0 3 12-15 6

9. Voinţa Măgurele 5 2 0 3 9-12 6

10. Luceafărul Drajna 5 2 0 3 9-14 6

11. Şoimii Apostolache 5 1 1 3 7-13 4

12. Steaua Sângeru 4 1 0 3 7-11 3

13. AS Mehedinţa 4 0 0 4 6-18 0

14. Petrolul Păcureţi 5 0 0 5 4-16 0

Seria „SLĂNIC”

Unirea Tr. Lipăneşti - Gloria Vâlcăneşti 2-3

Muntenia Blejoi - Viitorul Ţipăreşti 10-3

Progresul Aluniş - CS Scorţeni Bordeni 3-2

Voinţa Livadea - Voinţa Vărbilău 3-1

Tricolor Coţofeneşti - Avântul Bertea 1-3

AS Găgeni - Flacăra Mălăieşti 5-6

Stejarul Goruna C. Mislii - CSO Slănic 1-1

*Jocul Avântul Bertea - AS Găgeni, din etapa a IV-a (pe teren 2-1), a fost omologat cu 0-3.



Clasament

1. Progresul Aluniş 5 5 0 0 19-6 15

2. Voinţa Livadea 5 4 0 1 19-15 12

3. AS Găgeni 5 3 1 1 14-7 10

4. Gloria Vâlcăneşti 5 3 1 1 13-10 10

5. Flacăra Mălăieşti 5 3 1 1 14-14 10

6. CS Scorţeni Bordeni 5 2 2 1 14-5 8

7. CSO Slănic 5 2 2 1 10-4 8

8. Muntenia Blejoi 5 2 0 3 20-17 6

9. Avântul Bertea 5 2 0 3 7-11 6

10. Stejarul Goruna C. Mislii 5 0 4 1 10-11 4

11. Voinţa Vărbilău 5 1 1 3 9-13 4

12. Unirea Tr. Lipăneşti 5 1 0 4 13-20 3

13. Viitorul Ţipăreşti 5 1 0 4 15-23 3

14. Tricolor Coţofeneşti 5 0 0 5 5-26 0



Seria „CÂMPINA”

Flacăra Filipeşti - Avântul Măgureni 0-1

ACS Aricești - Juventus Călineşti 9-5

CS Măneşti 2013 - Muntenii Câmpina 4-4

NG Brătăşanca - AS Strejnic 3-2

Unirea Călineşti 2016 - CS Valea Doftanei 0-3

Viitorul Proviţa - Sportul Câmpina 2-5

Carpaţi MEFIN Sinaia - Steaua Mărgineni 4-0



Clasament

1. NG Brătăşanca 5 5 0 0 26-11 15

2. Carpaţi MEFIN Sinaia 5 4 0 1 14-7 12

3. Avântul Măgureni 5 4 0 1 11-4 12

4. CS Măneşti 2013 5 3 2 0 13-7 11

5. AS Strejnic 5 3 0 2 16-9 9

6. CS Valea Doftanei 4 3 0 1 6-3 9

7. Sportul Câmpina 5 1 1 3 12-13 4

8. Muntenii Câmpina 2016 5 1 1 3 14-17 4

9 ACS Aricești 5 1 1 3 15-19 4

10. Flacăra Filipeşti de Târg 5 1 1 3 9-13 4

11. Viitorul Proviţa de Sus 5 1 1 3 8-12 4

12. Steaua Mărgineni 4 1 1 2 7-13 4

13. Unirea Călineşti 2016 5 1 1 3 4-14 4

14. Juventus Călineşti 5 0 1 4 8-21 1



Seria „TERITORIU”

Progresul P. Moşneni - AS Tg. Vechi Stăncești 1-0

Unirea Bărcănești - Tineretul Balta Doamnei 6-3

AS Potigrafu - Viitorul Predeşti 0-0

Tineretul Poienarii Burchii - CS Brazi 2 4-0

Prahova Tinosu - Viitorul Poienarii Burchii 1-4

Petrolul Ologeni - Arizona Zalhanaua 3-0

Unirea Brăteşti - CS Şirna Tăriceni 1-0



Clasament

1. Progr. Puchenii Moşneni 5 4 1 0 14-4 13

2. Petrolul Ologeni 5 4 0 1 19-6 12

3. CS Brazi 2 5 4 0 1 14-5 12

4. Unirea Brăteşti 5 4 0 1 5-1 12

5. AS Potigrafu 5 3 2 0 14-9 11

6. Tineretul P. Burchii 5 3 0 2 18-12 9

7. Viitorul P. Burchii 5 3 0 2 12-8 9

8. AS Tg. Vechi Stăncești 5 3 0 2 10-9 9

9. Tineretul Balta Doamnei 5 2 0 3 15-25 6

10. Viitorul Predeşti 5 1 1 3 12-11 4

11. Unirea Bărcănești 5 1 0 4 13-20 3

12. CS Şirna Tăriceni 5 1 0 4 5-14 3

13. Arizona Zalhanaua 5 0 0 5 4-13 0

14. Prahova Tinosu 5 0 0 5 10-28 0



Seria „SUD”

Viitorul Pantazi - CS Măneşti 2013 Băltiţa 1-4

AS Dârvari Coslegi - Vulturul Zănoaga 2-0

CS Brazi Popeşti - AS Româneşti 1-2

AS Pleaşa - AS Gorgota 8-4

AS Puşcaşi - CS Brazi Negoieşti 0-6

Progresul Bucov - Progresul Coslegi 3-0

Unirea Lacul Turcului - Viitorul Puchenii Mari 1-4

*Jocul AS Româneşti - AS Pleaşa, din etapa a IV-a, întrerupt în minutul 67, la scorul de 3-0, a fost omologat cu rezultatul din teren.



Clasament

1. CS Brazi Negoieşti 5 5 0 0 36-3 15

2. AS Româneşti 5 4 1 0 16-6 13

3. CS Măneşti 2013 Băltiţa 5 4 0 1 17-10 12

4. CS Brazi Popeşti 5 3 1 1 14-6 10

5. AS Pleaşa 5 3 0 2 20-15 9

6. Viitorul Pantazi 5 3 0 2 11-14 9

7. Vulturul Zănoaga 5 2 1 2 14-13 7

8. Progresul Coslegi 5 2 0 3 12-16 6

9. AS Gorgota 5 2 0 3 10-14 6

10. Progresul Bucov 5 2 0 3 7-14 6

11. Unirea Lacul Turcului 5 1 1 3 9-22 4

12. AS Dârvari Coslegi 5 1 0 4 5-12 3

13. Viitorul Puchenii Mari 5 1 0 4 5-16 3

14. AS Puşcaşi 5 0 0 5 6-21 0



Seria „MIZIL”

Voinţa Vadu Părului - Olimpia Gornet Cricov 1-4

Progresul Tomşani - Avântul Iordăcheanu 1-3

Progresul Boldeşti Grădiştea - AS Gherghiţa 1-1

Cricovul Cioceni - Tineretul Berceni II 0-0

Podgoria Vadu Săpat - Sportul Valea Cucului 4-1

AS FC Oţelul Larissa - Speranţa Olari amânat

Viitorul Iordăcheanu - Olimpia Cireșanu 0-4



Clasament

1. AS Gherghiţa 5 4 1 0 18-9 13

2. Olimpia Cireșanu 5 4 0 1 18-7 12

3. Avântul Iordăcheanu 5 4 0 1 19-12 12

4. Progr. Boldeşti Grădiştea 5 3 1 1 11-6 10

5. Olimpia Gornet Cricov 5 3 0 2 14-7 9

6. Voinţa Vadu Părului 5 2 2 1 11-9 8

7. Viitorul Iordăcheanu 5 2 0 3 18-12 6

8. Speranţa Olari 4 2 0 2 8-9 6

9. Progresul Tomşani 5 1 1 3 6-9 4

10. Podgoria Vadu Săpat 5 1 1 3 9-13 4

11. Cricovul Cioceni 5 1 1 3 11-18 4

12. Tineretul Berceni II 5 1 1 3 6-19 4

13. AS FC Oţelul Larissa 4 1 0 3 10-18 3

14. Sportul Valea Cucului 5 1 0 4 9-20 3

