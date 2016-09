Nume celebre pe lista sportivilor carora li s-a permis sa foloseasca substante interzise

Numele sportivilor Rafael Nadal şi Mohamed Farah (foto), medaliaţi cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, apar pe o nouă listă publicată de grupul de hackeri Fancy Bear, cu sportivi cărora le-ar fi fost permis să folosească substanţe interzise. Potrivit fişelor medicale confidenţiale publicate de către hackeri, tenismenul spaniol Rafael Nadal a folosit substanţele betametazonă şi corticotropină. Atletul britanic Mo Farah a primit tratamente cu sulfat de morfină, triamcinolon şi vicodin. Pe lista celor de la Fancy Bear mai apar numele altor 24 de sportivi: opt din Marea Britanie, patru din Canada, patru din Statele Unite, câte doi din Franţa, Danemarca şi Argentina, unul din Spania, unul din Ungaria, unul din Belgia şi unul din Burundi. Nadal şi Farah au obţinut în total trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Spaniolul a fost medaliat în proba de dublu din cadrul turneului de tenis, când i-a învins în finală, alături de Marc Lopez, pe Horia Tecău şi Florin Mergea. Atletul Mohamed Farah este medaliat cu aur în probele de 5000 şi 10.000 de metri. Betametazona face parte din grupul de medicamente cunoscute sub denumirea de corticosteroizi cu potenţă mare şi se utilizează pentru a reduce inflamaţia şi pruritul care apar în unele boli de piele de tipul eczemei de contact, pruritului non parazitar, lichenului plan şi psoriazisului. Corticotropină reprezintă un hormon polipeptidic tropic secretat de hipofiza anterioară (adenohipofiză), cu rol în producţia şi secreţia hormonilor corticosteroizi. Triamcinolon este un produs folosit împotriva infecţiilor cutanate (impetigo, acnee, furunculoză, sicozis stafilococic), dermatomicoze (epidermofitie interdigitală şi palmo-plantară eritrasma, sicozis tricofitic), eczeme infectate în stadiul acut sau subacut al bolii. Sulfatul de morfină (MST Continus) conţine morfină, care aparţine unui grup de analgezice puternice numite opioide. Este utilizat pentru tratamentul durerilor severe şi refractare ce nu pot fi ţinute sub control decât cu ajutorul analgezicelor puternice.

Articolul poate fi citit si in editia tiparita