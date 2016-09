„Adio”, cu aroma europeana!

CSM Ploieşti – HC Neistin 31-20 (15-8)

Petre ApostolSala: „Olimpia”. Spectatori: 500.CSM Ploieşti: A. Dumitru – C. Gheorghe (6 goluri), I. Dinu (1), Burtea-Shutska (7), Balaban-Curtean (4, 1 din „7 metri”), Mitrescu (4, 2 din „7 metri”), Chiricuţă (9, 4 din „7 metri”). Antrenor: Neven Hrupec.HC Neistin: Petersen – Hanusson (2 goluri), Martinsdottir Berg (6), Jacobsen (2), Hoj, Falkvard Danberg (2, 1 din „7 metri”), Mohr. Au mai jucat: Fridmunsdottir – Thorsteinsson, Nolsoy (2 goluri), Ragnarsdottir (3, 1 din „7 metri”), Johannesen (3). Antrenor: Scott Harington.Arbitri: Andrzej Chrzan şi Michal Janas (ambii din Polonia).Delegat EHF: Antonis Hadjinikolaou (Grecia).Aruncări „7 metri”: 8/1 ratată (Chiricuţă) – 3/2 ratate (Johannesen, Falkvard).Eliminări „2 minute”: 1 (Chiricuţă) – 2(Jacobsen, Martinsdottir).Deși a stat sub semnul întrebării, din multe motive (plecări ale jucătoarelor din lot, lipsa banilor pentru oficiali ș.a.), meciul retur dintre CSM Ploiești și campioana Insulelor Feroe, HC Neistin, din prima rundă preliminară a Cupei EHF la handbal feminin, a avut loc, sâmbătă seară, în Sala "Olimpia".Cu un lot decimat, format din numai șapte jucătoare în total, care au acceptat să evolueze, chiar dacă puteau, la fel de bine, să nu o facă, CSM Ploiești a debutat într-o competiție europeană, pe teren propriu, în condiții mai puțin normale.Pentru CSM Ploiești, la meci s-au prezentat Alina Dumitru, Daciana Balaban-Curtean, Iryna Shutska-Burtea, Andreea Chiricuță, Ionela Dinu, Carmen Gheorghe, Izabela Mitrescu, sub comanda antrenorilor Neven Hrupec și Daniel Gheorghe, în ceea ce ar putea fi ultima aventură a echipei ploieștene la nivel profesionist.După victoria cu 26-24 din tur, CSM Ploiești, chiar și în condițiile date, cu strictul necesar, s-a impus categoric, arătând diferența dintre nivelul handbalului românesc față de cel din Insulele Feroe.Balaban-Curtean și compania au dorit să-și ia rămas bun de la publicul ploieștean într-o manieră frumoasă, chiar dacă situația la club este exact la polul opus. Astfel, handbalistele ploieștene s-au desprins la mijlocul reprizei, după patru goluri consecutive, ducând scorul la 10-5.Din acel moment, diferența a continuat să se mărească, la pauză intrându-se cu 15-8 pentru gazde. În partea secundă, ecartul a ajuns chiar la 14 goluri, scor 28-14, dar, spre final, oaspetele au reușit să mai reducă din diferență, CSM Ploiești impunându-se cu scorul de 31-20.Astfel, echipa ploieșteană a adus, în premieră, o calificare în runda a doua preliminară a unei cupe europene, care va crea și mai multe probleme pentru club. CSM urmează să joace, în dublă manșă, în a doua jumătate a lunii viitoare, cu echipa slovacă Iuventa Michalovce (eliminată din calificările Ligii Campionilor), contând pentru turul secund al calificărilor în grupele Cupei EHF.Dar, în urma restanțelor salariale de cinci luni, jucătoarele echipei ploieștene prezente sâmbătă pe teren vor pleca și ele, la fel ca și antrenorul principal. Astfel că formația ar putea evolua cu junioare în turul următor al Cupei EHF, doar pentru a nu primi amendă de zeci de mii de euro din partea forului european.Totuși, într-o lună s-ar putea ca la Ploiești să nu mai existe CSM, având în vedere situația incertă a clubului, pe care primăria nu dorește nici să-l mai finanțeze, dar nici să-l închidă, un paradox greu de neînțeles.De menționat că lotul echipei ploieștene, la începutul verii, le mai avea în componență pe Ramona Farcău, Nicoleta Tudor, Aneta Pîrvuţ-Udriştioiu, Oana Apetrei, Mihaela Tivadar, Elena Şerban, Dragica Tatalovic, Marina Dmitrovic şi Ivana Bozovic.În plus, CSM Ploiești a anunțat că nu se va prezenta la meciul din deplasare în Liga Națională, programat în această seară, cu CSM Roman, contând pentru etapa a doua din campionat, fiind de așteptat retragerea sau descalificarea echipei din competiție.

