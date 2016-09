Se muta la Buftea

Lotul de amatori format în mare măsură din fotbalişti prahoveni (vor fi şi doi jucători de la AJF Buzău cooptaţi în lotul de 18) îşi va muta cartierul la Buftea pentru turneul UEFA Regions Cup care începe oficial mâine dimineaţă, pe stadionul Federaţiei Române de Fotbal din aceeaşi localitate, odată cu meciul dintre echipa

noastră şi reprezentativa similară a Angliei.

Într-o grupă din care mai fac parte Serbia şi Rusia, care pare a fi marea favorită, în condiţiile în care viitoarea organizatoare a Campionatului Mondial şi-a trimis echipa în România de o săptămână, în cantonament, echipa noastră, pregătită de Nae Constantin are, totuşi, şansa ei, statutul de gazdă al competiţiei fiind unul care poate avantaja, deşi, clar, în fotbalul românesc nu este deloc uşor vreunei asociaţii judeţene să formeze o astfel de selecţionată, în condiţiile în care jucătorii au, în marea lor majoritate, serviciu şi multe alte probleme.

Astfel, chiar şi selecţionata „Prahova Muntenia” va fi lipsită, deşi este gazdă, de aportul câtorva jucători importanţi pentru acest nivel de „amatori”, Decebal Nae (Petrolul 52), Adrian Ilie (Petrolul Băicoi) şi Cătălin Vlad (CSO Plopeni) – fiind astfel de exemple.

În acelaşi timp, alţi fotbalişti au reuşit să facă sacrificii pentru a se prezenta la acest turneu, care are „farmecul său” prin prisma participării la o competiţie desfăşurată sub egida UEFA, care, 100%, va aduce în tribunele arenei din Buftea multă lume din fotbalul judeţean prahovean.

