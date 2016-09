Una calda, alta rece

Etapa de Liga a III-a de la finele săptămânii trecute a adus o frumoasă supriză, tânăra echipă a Astrei pregătită de Marius Măldărăşanu, Florentin Rădulescu şi Laurenţiu Costache reuşind să se impună pe terenul uneia dintre dintre candidatele la promovare din această serie – Unirea Slobozia.

A fost 1-0 pentru echipa compusă preponderent din jucători ploieşteni formaţi la juniorii clubului Astra, mijlocaşul Mădălin Răileanu aducând cele trei puncte, printr-o execuţie spectaculoasă, încă din startul partidei, în minutul 4 acesta beneficiind de o minge bine „aşezată” de Marius Şumudică jr, pentru un şut în forţă de la circa 20 de metri, care a lovit rădăcina barei, apoi a intrat în plasă!

S-a dovedit a fi lovitura decisivă a oaspeţilor pentru că, până la final, în ciuda unor ocazii de ambele părţi (gazdele având o bară plus o altă ocazie importantă pe final, iar ploieştenii cel puţin trei faze clare de gol, în superioritate numerică, neconcretizate pe tabelă), scorul a rămas 0-1!

Un 0-1 „apărat” de intervenţiile sigure ale fostului portar de la Conpet – Nedelcovici, care a debutat cu acest prilej la Astra 2, dar rezultatul bun se datorează în egală măsură şi colegilor săi care au făcut un joc excelent pe alocuri, primind felicitările gazdelor, la final, pentru dăruire, ambiţie şi impresia bună lăsată.

Astra II a mai debutat în Liga a III-a, cu acest prilej, un jucător născut în 1999, Horia Nicolae, într-o formulă de echipă care i-a curpins pe Nedelcovici – Mihăilă, Pahonţu (căpitan al echipei la doar 17 ani), Nicorescu, Roman – Răileanu, M. Popescu – Chişi, Vali Gheorghe, Cioran – Şumudică jr., pe parcurs intrând, alături de Nicolae şi Banu (cel mai tânăr jucător de pe teren, de doar 16 ani), Vârtej şi Alin Gheorghe.

Un alt aspect interesant este acela că, pentru al treilea joc consecutiv, jucătorii Astrei nu primesc decât un singur avertisment pe meci, fundaşul dreapta Mihăilă fiind cel avertizat de centralul Ciuchiţă (acesta „şi-a văzut de treaba lui”), care nu a avut, deloc, un meci uşor.

Iar dacă nu l-a avut în efectiv pe omul primelor două etape pentru Astra 2 – Romario Moise, revenit în efectivul prim-divizionarei, pentru meciurile cu Gaz Metan Mediaş şi ASA Tg. Mureş, să spunem că, de astăzi, Astra 2 va avea alt... Romario, pentru câteva antrenamente, ultimul sosit la campioana en-titre, Kortzorg, urmând să se pregătească alături de echipa „satelit” în „9 Mai”.





Ratări, ghinion şi greşeli

Rezultatele etapei a III-a

Clasamentul seriei a II-a din Liga 3

Etapa viitoare, 23-24 septembrie, ora 17,00

Cealaltă divizionară prahoveană din Liga a III-a, Petrolistul Boldeşti, a jucat la Axiopolis Cernavodă, o echipă fără mari „valenţe” tehnico-tactice, dar care a jucat bine ce poate şi ştie, reuşind să învingă cu 3-2 formaţia lui Marian Ilie, adică exact acelaşi scor ca şi în partida precedentă a „Boldeştinei”; doar că în defavoarea petroliştilor!„Am avut parte de un scenariu cu repetiţie, până la un moment dat, pentru că, la fel ca şi la meciul cu Olteniţa, am fost conduşi cu 2-0, după goluri luate uşor, pe greşeli defensive copilăreşti, apoi, am reuşit să revenim, la 2-2 şi am avut şansa să trecem în avantaj, după 2-3 ocazii imense – o bară a lui Ene, o ratare singur cu portarul a celui care runda trecută contribuia decisiv la toate cele trei puncte, apoi deciziile neinspirate în fazele clare de gol ne-au costat enorm, în minutul 87 primind un gol la o fază fixă în care se putea fluiera fault în atac” - avea să declare antrenorul Marian Ilie după meciul pierdut.Petrolistul a început meciul cu următorul unsprezece: Dinu – Zamfir, D. Petre, Ionescu, M. Tudor – Micu, Puchea – D. Iancu, Tudorie, Mihăiţă – M. Ene, peparcursul meciului intrând şi Anghel, Ioniţă şi Burchi.Înainte Modelu - Dinamo Bucureşti II 2-2Ionuţ Vasile (8), Ricardo Mihalache (21) / Nistor (35), Corbu (90+4)Delta Dobrogea Tulcea - Metaloglobus Buc. 2-3Ţăranu (2), Val. Apostol (63 - pen.) / Ghenovici (59, 77 - pen.), Militaru (69)SC Popeşti Leordeni - Viitorul Domneşti 0-0Axiopolis Sport Cernavodă - Petrolistul Boldeşti 3-2D. Dogaru (25), Hristu (34), D. Zaharia (87) / M. Ene (36), M. Micu (54)CSM Olteniţa - CS Tunari 0-1Bilciurescu (8)Unirea Slobozia - AFC Astra II 0-1M. Răileanu (4)Arsenal Malu - Viitorul Constanţa II 1-3S. Răduţ (55) / Cicâldău (8), Cr. Ene (42), Adr. Vâlcea (90+2)1 Viitorul Constanţa II 3 2 1 0 8-5 72 Metaloglobus Bucureşti 3 2 1 0 8-6 73 CS Tunari 3 2 1 0 3-1 74 AFC Astra II 3 2 0 1 6-4 65 SC Popeşti Leordeni 3 1 2 0 2-1 56 Unirea Slobozia 3 1 1 1 4-2 47 Axiopolis Sport Cernavodă 3 1 1 1 5-5 48 Viitorul Domneşti 3 1 1 1 4-4 49 Dinamo Bucureşti II 3 0 3 0 2-2 310 CSM Olteniţa 3 1 0 2 4-5 311 Petrolistul Boldeşti 3 1 0 2 5-8 312 Înainte Modelu 3 0 2 1 5-6 213 Delta Dobrogea Tulcea 3 0 1 2 4-6 114 Arsenal Malu 3 0 0 3 2-7 0Dinamo II - Delta Dobrogea TulceaViitorul Domneşti - Înainte ModeluPetrolistul Boldeşti - Gloria Popeşti LeordeniCS Tunari - Axiopolis Sport CernavodăAstra II - CSM OlteniţaFC Viitorul II - Unirea SloboziaMetaloglobus Bucureşti - Arsenal Malu

