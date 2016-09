Cupa Romaniei, la judet

Turul al II-lea din cadrul Cupei României, faza judeţeană, se va disputa pe durata a două zile, 27 şi 28 septembrie, de la ora 16.30. În această fază a întrecerii vor evolua echipele învingătoare din faza inaugurală, meciurile urmând a se disputa pe terenul primelor echipe menţionate.

Programul complet al etapei este următorul:

Marţi, 27 septembrie, ora 16.30:

Tineretul Gura Vitioarei- Luceafărul Drajna

Flacăra Mălăieşti- CSO Slănic

Voinţa Livadea- Progresul Aluniş

Viitorul Proviţa de Sus- Carpaţi MEFIN Sinaia

CS Brazi Popeşti- Progresul Puchenii Moşneni

Stejarul Goruna - Gloria Vâlcăneşti

Şoimii Apostolache- Voinţa Măgurele

Olimpia Gornet Cricov- Cricovul Cioceni

Viitorul Predeşti-CS Brazi Negoieşti

Muntenii Câmpina 2016-Avântul Măgureni

Miercuri, 28 septembrie, ora 16.30:

AS Podenii Noi- Voinţa 2009 Gornet

AS Găgeni-AS Tg. Vechi Stăncești

Viitorul Iordăcheanu- AS Pleaşa

Tineretul Poienarii Burchii- Petrolul Ologeni

Progresul Boldeşti Grădiştea- Olimpia Cireșanu

AS Dârvari Coslegi- Progresul Tomşani

Petrolul Păcureţi- FC Oţelul Larissa

Unirea Bărcănești- CS Măneşti 2013

Speranţa Olari- AS Gorgota

Arizona Zalhanaua-NG Brătăşanca

Dacă la finele celor 90 de minute scorul va fi egal se vor disputa două reprize de prelungiri, a câte 15 minute fiecare, şi, dacă egalitatea va continua şi apoi, se vor executa lovituri de departajare.

