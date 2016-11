Oful cititorului

Cine nu poate fi numit tutore?

Aș dori să știu cine nu poate fi numit tutore și cine poate refuza această sarcină.Iulia Vasile, Ploiești* * *Potrivit Codului Familiei, nu poate fi tutore: a) minorul sau cel pus sub interdicţie; b) cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore; c) cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări; d) cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege şi de a fi ales deputat; e) cel care, exercitând o altă tutelă, a fost îndepărtat din această calitate; f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei.Când vreuna dintre împrejurările arătate în prezentul articol se iveşte în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat. Cel numit tutore nu poate refuza această sarcină.Cu toate acestea, poate refuza sarcina tutelei: a) cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi; b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de opt ani; c) cel care creşte şi educă doi sau mai mulţi copii; d) cel care exercită o altă tutelă sau o curatelă; e) cel care din cauza bolii, a infirmităţii, a felului îndeletnicirii, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate nu ar putea să îndeplinească această sarcină. Dacă vreuna dintre împrejurările arătate se iveşte în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înlocuit.____________________Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.

