Infomedica

* Migrena este definită ca o durere intensă de cap (cefalee), cu o durată de 4 până la 72 de ore şi care are caracter recidivant (se repetă). O persoană care are migrene nu-şi poate desfăşura normal activităţile cotidiene (de rutină). Cu toate că migrenele sunt neplăcute şi interferează cu desfăşurarea normală a vieţii, nu produc leziuni pe termen lung. Migrenele pot fi considerate afecţiuni care trebuie tratate ca atare. Este important consultul medical de specialitate, deoarece medicul poate recomanda diferite medicamente care pot atenua cefaleea intensă asociată migrenelor.



* Busuiocul este o plantă ce se cultivă anual, fiind deosebită datorită mirosului plăcut pe care-l emană. Ca plantă medicinală, busuiocul este foarte apreciat, mai ales în tratarea afecţiunilor gastrointestinale, bronşitei, gastritei cronice, durerilor de stomac, febrei. De asemenea, fiind o plantă aromatică, busuiocul se bucură de mare apreciere şi în arta culinară, fiind folosit drept condiment în cazul unor sosuri şi în cazul cărnii. Ceaiul din frunze de busuioc este considerat un remediu excelent în vindecarea afecţiunilor gâtului, laringitelor şi faringitelor (utilizat sub formă de comprese), stimularea poftei de mâncare, tratarea ulcerului gastric, durerilor de cap, crampelor, cefaleei, colicilor intestinale, gazelor, infecţiilor urinare, vomei, colitelor de fermentaţie, gripei, vindecare leziunilor bucale, erodate şi inflamatorii (gargarisme). Pentru persoanele care suferă de lipsa poftei de mâncare, un tratament ajutător este vinul de busuioc. Acesta se prepară din frunze proaspete de busuioc, bine mărunţite şi adăugate într-o sticlă, în care se toarnă vin roşu şi miere. După o săptămână, timp în care amestecul este lăsat la macerat şi agitat de maxim cinci ori pe zi, acesta se filtrează, iar vinul rezultat se va păstra într-o sticlă bine închisă.

De asemenea, în cazul înţepăturilor de insecte se utilizează frunzele de busuioc cu ajutorul cărora se freacă locul care prezintă probleme, precum şi cu ajutorul sucului extras din busuiocul proaspăt.

