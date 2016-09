Castile audio si deteriorarea auzului

Un studiu recent al The MRC Institute of Hearing Research notează că unul din şase adulţi are o pierdere semnificativă a auzului, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii afirmă că una dintre cele mai mari cauze care duce la pierderea auzului poate fi prevenită prin reglarea volumului muzicii ascultate la căşti. O trecere în revistă a unei cercetări realizate în 2010 a constatat faptul că nu există suficiente probe audiometrice directe care să poată spune că auzul se deteriorează strict prin ascultarea muzicii la căşti. Astfel, The MRC Institute of Hearing Research a lansat un studiu online pentru a vedea dacă poate găsi dovezi care să lege pierderea auzului de playerele audio personale. Participanţii au fost rugaţi să asculte muzică la volum foarte ridicat şi apoi să facă un experiment de ascultare, notează CSID. MRC spune că nu se ştie, cu toate acestea, cât de tare ascultă oamenii muzică la căşti sau cât de des fac acest lucru. Ceea ce ştim este că playerele audio personale pot ajunge la un volum între 95 şi 105 decibeli (dB). Campania „The Dangerous Decibels” realizată de Universitatea de Sănătate şi Ştiinţă din Oregon spune că auzul ar fi trebuit să fie afectat după 15 minute de ascultat muzică la nivel maxim. Asta deoarece zgomotele puternice provoacă pierderea auzului prin deteriorarea stereociliei: firele micuţe de păr care stau pe partea de sus a celulelor din urechea internă. Mai mult, zgomotul provoacă vibraţii - modifică tensiunea din celulele de păr - şi apoi trimite mesaje chimice prin nervi la creier. Ori tot acest proces afectează auzul. În urma studiilor, cercetătorii sugerează să folosim căşti de bună calitate. Dar chiar şi cu ele, volumul puternic este foarte periculos pentru auz. Recomandările specialiştilor este să luăm pauze frecvente atunci când ascultăm muzică la căşti. Există unele cercetări care arată faptul că vitaminele antioxidante, cum ar fi vitamina C, au abilitatea de a preveni pierderea auzului. Astfel, ori de câte ori ascultăm muzică la căşti, putem consuma un măr sau o portocală, pentru a acumula vitamina C.

Cercetătorii concluzionează că ascultatul muzicii la căşti este un factor care poate determina probleme de auz. Însă, dacă avem căşti de calitate şi ascultăm la un volum normal, muzica la căşti nu este chiar atât de periculoasă. Cu toate acestea, pauzele sunt esenţiale, ca şi evitarea căştilor atunci când acestea nu sunt necesare.

