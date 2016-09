Parul uman i-ar putea ajuta pe criminalisti sa identifice mai usor pe infractori

Articolul poate fi citit si in editia tiparita

Cercetătorii de la Lawrence Livermore National Laboratory, SUA, afirmă că părul uman ar putea fi la fel de eficient precum probele de material genetic în criminalistică, deoarece acesta conţine mutaţii ale unor proteine care se păstrează chiar şi 250 de ani. În eventualitatea în care tehnicile convenţionale se dovedesc a fi insuficiente, studierea probelor ADN rămâne singura variantă pe care criminaliştii o mai pot utiliza pentru a afla identitatea autorului unui delict grav. Pentru că evidenţele de acest tip nu sunt întotdeauna foarte uşor de identificat, oamenii de ştiinţă au venit cu alternativa analizării firelor de păr detectate în locul săvârşirii infracţiunii. Potrivit Descoperă.ro, experţii încearcă de câţiva ani să găsească noi metode prin care probele de ADN, atât de greu de identificat de către criminalişti, să poată fi înlocuite cu alte evidenţe care să indice identitatea criminalilor. Cercetătorii de la Lawrence Livermore National Laboratory, SUA, spun că părul uman ar putea fi la fel de eficient precum probele de material genetic, deoarece el conţine mutaţii ale unor proteine care se păstrează chiar şi 250 de ani. ,,Oamenii de ştiinţă au putut examina probe de păr prelevate de la indivizi care au trăit în urmă cu 250 de ani. Ei au analizat aceste probe împreună cu alte mostre de păr prelevate de la 76 de persoane aflate încă în viaţă, care au origini europene, americane şi africane. Specialiştii au descoperit până acum un total de 185 de markeri, consideraţi a fi suficienţi pentru a caracteriza un individ şi a-l distinge dintr-o populaţie de un milion", spun reprezentanţii Lawrence Livermore National Laboratory. Experţii spun că rezultatele cercetării lor nu vor înlocui automat folosirea probelor ADN în domeniul investigaţiilor criminalistice. Cu toate acestea, reuşita savanţilor americani este un pas important în direcţia dezvoltării unor noi metode de identificare a celor care au comis fapte ce contravin legii. ,,Cu identificarea proteinelor suntem în aceeaşi postură în care s-au aflat cei care identificau criminalii cu ajutorul ADN-ului la începutul dezvoltării acestei tehnici. Această metodă le va oferi criminaliştilor noi oportunităţi, însă, chiar dacă noi am încercat să îi dovedim eficienţa, vor trebui realizaţi paşi importanţi pentru a-i cunoaşte potenţialul maxim", a adăugat Brad Hart, chimist la Lawrence Livermore National Laboratory.

(Marti, 20 septembrie 2016)

