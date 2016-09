CECCAR Prahova sarbatoreste „Ziua nationala a contabilului roman”

A. M.



Astăzi, de la ora 15.00, la Hotel "Central" din Ploiești, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.), Filiala Prahova, organizează un eveniment dedicat „Zilei naționale a contabilului român”.

Alături de profesioniștii din acest domeniu, invitați sunt reprezentanți ai instituțiilor statului și oameni de afaceri. Așa cum se întâmplă în fiecare an, în cadrul evenimentului va fi anunțat topul local al celor mai bune societăți membre C.E.C.C.A.R. Simbolul profesiei contabile este contul, instrument reprezentat de cele mai multe ori sub forma unui T sau a unei balanţe, de aceea profesioniști au stabilit „Ziua națională a contabilului român” în care are loc echinocţiul de toamnă, când ziua este egală cu noaptea. Propunerea a fost aprobată de Conferinţa Naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 2 septembrie 2004, care a adoptat-o în unanimitate. Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., prin Hotărârea nr. 04/62 din 20 noiembrie 2004, a aprobat Normele nr. 12.726/2004 privind modul de organizare şi desfăşurare a manifestărilor prilejuite de ziua de 21 septembrie ca zi naţională a contabilului român. Prima ediţie a acestui eveniment a fost organizată în anul 2005.

