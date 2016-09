Klaus Iohannis a participat la summitul de la Bratislava

„România își dorește o integrare mai profundă în Uniunea Europeană”, a afirmat ieri, la Bratislava, președintele Klaus Iohannis, subliniind că autoritățile de la București vor ca țara noastră să fie "în nucleul UE". "Inițial, întâlnirea a fost convocată pentru a discuta despre viitorul Uniunii în lumina Brexit-ului, dar iată că încet-încet ajungem să discutăm despre viitorul Uniunii pur și simplu. Este destul de clar că astăzi încercăm să elaborăm un plan, ce se va întâmpla în lunile următoare, până în martie când se serbează 60 de ani de la Tratatul de la Roma, care practic a dus la înființarea Uniunii. Până atunci, asta am discutat cu liderii cu care am avut întâlniri, vrem să avem un plan pentru Uniunea Europeană", a precizat șeful statului, la reuniunea informală a Consiliului European. Totodată, Klaus Iohannis a evidențiat că România are "două puncte care reprezintă părți esențiale ale strategiei naționale – este vorba despre un principiu de integrare mai profundă în Uniune, cu cele două aspecte: intrarea în Spațiul Schengen și intrarea în zona euro". "Cred că încet-încet, mai ales în ultimele luni, partenerii noștri și-au dat seama că România este o țară care doar geografic se află într-o margine a Uniunii. În realitate suntem foarte bine pregătiți, am dovedit că putem să facem față fără niciun fel de problemă acestui val migraționist, ne-am protejat foarte bine granițele proprii, am reușit să integrăm un număr de migranți care au ajuns în România. Suntem foarte bine pregătiți și din punct de vedere economic. Cred că oricine și-a putut da seama foarte ușor că la noi lupta împotriva corupției este un lucru pe care îl luăm foarte în serios, cu rezultate notabile, și aceste lucruri s-au văzut foarte bine și în UE", a subliniat președintele. Cât privește intrarea României în Schengen, având în vedere și recentele afirmații de susținere pentru acest demers din partea unor țări, Iohannis a declarat: "Lucrurile nu sunt niciodată simple și este nevoie de discuții cu mai mulți parteneri. Nu vreau să nominalizez, dar mai este de lucru. Să nu-și imagineze cineva că problema este rezolvată. A luat o turnură pozitivă, dar până la rezolvare mai avem de lucru".

Liderii țărilor europene s-au reunit ieri la Bratislava pentru un summit fără participarea Marii Britanii.

