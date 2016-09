Donald Trump promite recunoașterea Ierusalimului drept capitala indivizibila a Israelului

Candidatul republican în alegerile pentru Casa Albă, Donald Trump, i-a promis prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei întâlniri desfășurate la New York, că, dacă va deveni președinte, va recunoaște Ierusalimul drept capitală indivizibilă a statului Israel, transmit AFP și EFE.

Întâlnirea a avut loc duminică la Trump Tower din New York, oraș unde Benjamin Netanyahu s-a aflat pentru Adunarea Generală a ONU, și a durat mai mult de o oră.

„Domnul Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala eternă a poporului evreu de peste 3.000 de ani și (a declarat) că Statele Unite ale Americii, sub o administrație Trump, vor accepta în sfârșit mandatul acordat de multă vreme de Congres de recunoaștere a Ierusalimului drept capitală indivizibilă a statului Israel”, a indicat echipa sa de campanie, într-un comunicat.

Premierul Netanyahu s-a întâlnit duminică și cu Hillary Clinton, candidata democraților în alegerile prezidențiale de la 8 noiembrie, prilej cu care aceasta i-a promis șefului guvernului israelian că, dacă va fi aleasă, va ajuta Israelul să răspundă „amenințărilor teroriste”, după cum se arată într-un comunicat al echipei de campanie a fostului secretar de stat. În timpul discuției, Hillary Clinton „și-a reafirmat angajamentul de a lucra pentru o soluție cu două state în conflictul israeliano-palestinian, negociată direct între părți”. Administrația americană nu recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului din cauza disputelor între palestinieni și israelieni cu privire la statutul acestui oraș. De altfel, ca multe alte state, SUA și-au stabilit ambasada la Tel Aviv.

Congresul american s-a pronunțat în favoarea recunoașterii Ierusalimului drept capitală a Israelului, însă în iunie 2015 Curtea Supremă de Justiție a susținut poziția administrației lui Barack Obama.

