Peste 100 de lideri de stat participa la Adunarea Generala a ONU

Liderii de stat şi de guvern din peste 130 de ţări de pe glob vor participa anul acesta la dezbaterea generală la nivel înalt a Adunării Generale a ONU,unde vor discuta despre o serie de probleme la nivel mondial, în special situaţia din Siria, intensificarea acţiunilor teroriste şi criza refugiaţilor. Aproximativ 135 de şefi de stat ori guvern şi peste 50 de miniştri participă la dezbaterea generală la nivel înalt a celei de-a 71-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care a început ieri şi se va încheia pe data de 26 septembrie, relatează agenţia de ştiri The Associated Press. Reuniunea are loc în contextul escaladării tensiunilor etnice şi religioase, a conflictelor civile din Africa şi Orientul Mijlociu, a intensificării pericolului reprezentat de terorismul islamic, a efectelor tot mai vizibile ale schimbărilor climatice şi criza mondială a refugiaţilor. Mai mulţi lideri au participat luni la primul summit ONU cu privire la imigranţi, în urma evenimentului fiind aprobată o declaraţie cu scopul unei mai bune coordonări a reacţiei la criza refugiaţilor, în condiţiile în care la nivel mondial sunt peste 65 de milioane de persoane strămutate.

Premierul Dacian Cioloş a plecat luni la New York pentru a participa la Adunarea Generală ONU, în cadrul căreia ia parte la o recepţie oferită de preşedintele SUA Barck Obama şi are programate întâlniri cu Secretarul General ONU, Ban Ki-moon, preşedinţii Finlandei, Palestinei şi Egiptului. Premierul român va susţine o alocuţiune în cadrul dezbaterii generale la nivel înalt.

