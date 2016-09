Oficiali de rang inalt cred ca Marea Britanie va renunta la Brexit

Oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană cred că Marea Britanie va renunţa la Brexit dacă negocierile vor fi înăsprite cât mai mult posibil, scrie cotidianul britanic The Telegraph. Mai mult de cinci oficiali de rang înalt interogaţi de The Telegraph săptămâna aceasta şi-au exprimat îndoiala că Londra va ajunge la Brexit când va fi confruntată cu "realitatea coşmarului birocratic" şi cu "actul nebunesc de a-ţi face rău din punct de vedere economic". Un oficial britanic implicat în punerea la punct a negocierilor a declarat că elita UE "pare să creadă că miza este să ne facă pe noi să ne schimbăm părerea". Alegerea echipei de negociere a UE - expertul francez în Finanţe Michel Barnier, din partea Comisiei Europene, şi Guy Verhofstadt, fost premier european adept al federalismului - poate de asemenea reprezenta un semnal clar al determinării UE pentru o negociere dură. În Parlamentul European, care trebuie să ratifice un acord în privinţa Brexitului, atmosfera faţă de Marea Britanie s-a degradat şi mai mult în această săptămână după atacuri personale la adresa lui Verhofstadt din partea liderului Ukip Nigel Farage şi a secretarului pentru Brexit David Davis. Davis l-ar fi numit pe viitorul său interlocutor "Satan", în timp ce Farage a afirmat că Verhofstadt este un "fanatic" a cărui numire în funcţia de negociator echivalează cu "declararea războiului" în viitoarele negocieri. Davis a declarat ulterior că remarca sa a fost o glumă. "Poate a fost un moment în care lucrurile ar fi putut să nu devină grave", a declarat o sursă apropiată de Verhofstadt, "dar când ministrul pentru Brexit îl numeşte pe negociatorul şef «Satan» la ce răspuns se aşteaptă oare Marea Britanie?". Aceste sentimente sunt subliniate şi de Burkhard Balz, un europarlamentar german cu influenţă mare în cadrul Comisiei economice şi de afaceri monetare a Parlamentului European. Acesta a avertizat Marea Britanie să nu subestimeze hotărârea restului Europei de a anula toate avantajele financiare de care se bucură Regatul. Acesta a avertizat, de asemenea, că Europa este dispusă să accepte dificultăţi economice pentru a-şi apăra principiile esenţiale şi că sunt exagerate speranţele potrivit cărora solicitările exportatorilor germani şi francezi ar putea îndulci substanţial poziţia UE. "În această vară am călătorit prin toată Germania şi principalul motiv a fost să discut despre Brexit. De fiecare dată, în fiecare loc, cele mai multe aplauze le-am primit când am spus: «Timpul în care iei doar ce vrei şi al rabaturilor s-a terminat». Asta crede poporul german despre această situaţie", a declarat el, pentru The Telegraph.

