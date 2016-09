Peste cinci mii de perchezitii informatice au fost derulate in acest an

F.T.



Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în primele opt luni din cursul acestui an, structurile teritoriale de combatere a criminalităţii informatice au derulat 5.655 de percheziţii informatice şi 451 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea a 24 de grupări infracționale specializate în infracţiuni din domeniul cybercrime, formate din 182 de membri.

De asemenea, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IGPR, în perioada 1 ianuarie - 31 august a.c., polițiștii au înregistrat 2.688 de sesizări penale din acest domeniu.

În cadrul activităţilor specifice, 330 de persoane au fost cercetate, 118 dintre ele fiind reţinute iar alte 83 - puse sub control judiciar. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 12 imobile, 19 autoturisme şi confiscaţi peste 140.000 de lei , 200.000 de euro și a 370.000 USD.

Cu titlu de exemplu este dat şi cazul a doi cetăţeni ruşi care au fost prinşi de ofiţerii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizată după ce au jefuit două bănci din Capitală, arsenalul infracţional pe care aceştia îl foloseau fiind ascuns în camera unui hotel din Ploieşti, unde, în urma unor percheziţii, au fost găsite şi ridicate dispozitive pentru tăiere caldă, dispozitive de conectare la sisteme informatice, alte diverse accesorii folosite la activităţile infracţionale. Cei doi suspecţi făceau parte dintr-o grupare care a furat şi din Germania sau Italia.

În acelaşi comunicat se mai precizează faptul că valul de atacuri la bancomate a început în anul 2015, când structurile de combatere a crimei organizate au soluţionat primul caz de spargere a unui bancomat, atunci fiind arestate 8 persoane implicate (cetățeni români și moldoveni). Tot în acelaşi an, nu mai puţin de cinci grupări infracţionale - de data aceasta alcătuite din infractori bulgari - au fost capturate de către ofiţerii BCCO Ploieşti dând lovituri la bancomate din oraş sau din localităţi de pe Valea Prahovei.

În contextul amintit mai sus, Poliţia Română avertizează asupra faptului că “ accesul la sisteme informatice poate fi urmat şi de alte activităţi infracţionale, precum modificarea/alterarea de date informatice, instalare de programe < >, perturbarea gravă a funcţionării sistemelor informatice. Unul dintre tiparele infracţionale constă în mesajele de tip spam, când persoanele sunt informate că au câştigat o sumă de bani fără a participa la o tragere la sorţi, iar pentru a intra în posesia acesteia, este necesar să se plătească un comision/taxe de administrare”.

Pentru prevenirea unor situaţii neplăcute, oamenii legii recomandă ca, “la plăţile online, să introduceţi dumneavoastră adresa site-ului pe care intenţionaţi să efectuaţi plata şi să nu daţi click pe linkuri primite pe e-mail. În unele situaţii, aceste linkuri vă pot direcţiona către site-uri false, care imită perfect site-urile comercianţilor. Înainte de a efectua tranzacţii online, verificaţi cât mai amănunţit produsul şi legitimitatea site-ului sau a serviciului oferit ”.

Articolul poate fi citit si in editia tiparita