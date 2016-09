Draci pe panza, dar stilati

Florin Tanasescu







Specialiștii în scandalogie sunt de părere că este indicat să te cerți, chiar să faci ca toți dracii, fiindcă astfel îți potolești stresul, dai frâu liber hormonilor, elimini unele toxine din corp etc. Există, însă, și o tehnică a scandalului, fiindcă una e să-ți pui poalele-n cap, ca pe scările Tribunalului, și alta să duci o ceartă fină, ca-n Parlament.

Conform site-ului “dar_ar_ dracii_n_capultau.iad, una dintre principalele greșeli comise de unul dintre cei doi beligeranți e să se arunce în brațele altui partener sau să se șucăre pe clasa politică precum văcarul pe sat, cum a făcut-o Crin Antonescu. Așadar, dacă ați inițiat o ceartă, este indicat să vă dați la fund o vreme, până se potolesc apele în rândul membrilor partidului și a televiziunilor, timp în care dv vă resetați, cum zic ăștia mai tineri, și reveniți la sentimente mai bune. Totuși, dacă simțiți priviri politico-reproșative la adresa dv, reluați discuția cu calm, la un șpriț, având în față “Șmenul de accesare a fondurilor europene pe Măsura 1.2.3.4. << Cupa și Campionatul/ Uite cum vom face blatul>>”.

Dacă există cineva care v-a deranjat în mod expres, aducându-vă un afront aproape de nereperat (a votat pentru ridicarea imunității dumneavoastră parlamentare), spuneți–i-o de la obraz: “Bă, cât ești tu de parlamentar, tot bulangiu ai rămas ! Nu ți-o găsi și ție DNA-ul nod în papură ?”. Aceste vorbe trebuie spuse imediat, fiindcă mai târziu e posibil să nu se poată: unul ajunge la Poarta Albă, celălalt – la Rahova, iar gardienii nu pot face față cererilor de telefoane mobile din pușcării, deci nici SMS–uri nu vă mai puteți trimite.

Puneți-vă cenușă în cap dacă v-a luat Dumnezeu mințile și v-ați legat de cine nu trebuie ! De Vasile Blaga, de exemplu, care vă dă în gât șefei directe - Alina Gorghiu, iar de-aici până la președinte nu mai e decât un pas. Și, cum se știe din popor, că “În orice mut zace dracu’ ”, te trezești “aranjat” prin metode specifice știute numai de Klaus și de-o anumită aripă a SRI.

De asemenea, o aroganță de genul “Vezi că ești prost, Cocoșilă “, poate fi folosită numai într-un cerc de erudiți – de exemplu, în Comisia pentru artă, cultură și frecat menta din Senat. Acolo cică-s oameni fini, care și-au trecut în CV faptul că, în afară de “Toate pânzele sus” și “Fram, ursul polar”, l-ar mai fi citit și pe Marin Preda.

Dacă motivul scandalului nu dispare la fel de repede ca fondurile europene de sub nasul beneficiarilor, înseamnă fie că e ceva în neregulă cu dv, fie posedaţi o dragoste neîmpărtășită și nu vă mai intră nimeni în voie.

În cazul în care vă încadrați la prima speță - cazul în care nu aveți toți boii acasă- nu-i cazul să vă îngrijorați prea tare; toată clasa politică e pusă pe scandal, deci nu puteți fi dv mai breaz. În plus, sunteți numai bun de invitat în platoul televiziunilor.

Cu îndrăgostirea, lucrurile stau cam așa: luați-vă gândul de la Elena Udrea, Alina Gorghiu și trăgeți-vă secretare din aripa tânără a partidului. Deoarece cui pe cui se scoate, după cum a zis și Gaby Oprea.

Data viitoare vom scrie despre “Îmblânzirea scorpiei”. Respectiv cum să te cerți cu soacra fără să fii dezmoștenit.

