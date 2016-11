Calendarul zilei

* 1927: Moartea lui Ion I.C. Brătianu a deschis calea unei instabilități politice în România interbelică.

* 1963: Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui Kennedy, este ucis de Jack Ruby, proprietar al unui club de noapte.

* 1974: Sunt descoperite în Etiopia fosilele unei femei preistorice (Australopithecus afarensis), botezate "Lucy" (după piesa "Lucy in the Sky with Diamonds" a trupei The Beatles), despre care se crede că face parte dintre strămoșii omului.

Articolul poate fi citit si in editia tiparita