Au fost anuntati castigatorii premiilor Emmy

Câştigătorii celei de-a 44-a ediţii a International Emmy Awards au fost anunţaţi luni seara, la gala găzduită de Alan Cummings, care s-a desfăşurat la New York. Printre câştigători, anunţă hollywoodreporter.com, se află comedia lui David Hasselfhoff - „Hoff the Record” (cea mai bună comedie) - şi producătoarea Shonda Rhimes („Gray’s Anatomy”, „Scandal”), care a primit premiul special - International Emmy Founders Award. Au fost acordate premii în cadrul a zece categorii, dar şi două premii speciale. Printre distincțiile acordate s-au regăsit cele pentru: Cel mai bun actor – Dustin Hoffman în „Roald Dahl's Esio Trot”, Cea mai bună actriţă– Christiane Paul în „Unterm Radar/ Under the Radar” , Cea mai bună comedie– „Hoff the Record”, Cel mai bun documentar – „Krieg der Lügen/ War of Lies”, Cea mai bună dramă – „Deutschland 83”, Cel mai bun program american difuzat în prime-time, într-o altă limbă decât engleză– „Francisco, El Jesuita/ Francis, The Jesuit”, Cel mai bun reality-show – „Allt För Sverige/ The Great Swedish Adventure”, Cea mai bună telenovelă– „Verdades Secretas/ Hidden Truths”, Cel mai bun film de televiziune/ Miniserie – „Capital”. Un premiu a primit și documentarul „The Man Who Shot Hiroshima, la secțiunea Arts Programming.

