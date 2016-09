Filmul zilei: „Cei șapte magnifici”

Orele: 14.40, 17.20, 20.00, 22.40

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Vincent D'Onofrio, Haley Bennett, Ethan Hawke, Denzel Washington, Chris Pratt, Byung-hun Lee

Genul filmului: Acţiune

Filmul „Cei șapte magnifici” este o readaptare modernă a unei povești clasice într-un western de acțiune, ce redă povestea a șapte pistolari justițiari care eliberează o comunitate de sub teroarea unor bandiți. Localitatea Rose Creek din Mexic se află sub controlul dur al industriașului Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), iar oamenii sunt disperați și vor să se elibereze de sub tirania lui. Sub conducerea Emmei Cullen (Haley Bennett), ei caută protecție din partea unui grup de șapte pistolari, cunoscuți vânători de recompense și asasini plătiți: Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Faraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) și Red Harvest (Martin Sensmeier).

Articolul poate fi citit si in editia tiparita