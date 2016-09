Elevii cu medii de 10 la examenele nationale au primit premii in bani de la Ministerul Educatiei

Ana Maxim



Candidaţii care au obținut numai note de 10 la examenele naționale au fost răsplătiți cu premii în bani de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Acesta a alocat câte 3.000 de lei elevilor cu media maximă la bacalaureat și câte 1.000 de lei celor cu media 10 la evaluarea națională. Ieri, cei 11 tineri din județul Prahova cu astfel de performanțe au primit banii, în cadrul unei festivități desfășurate la sediul Inspectoratului Școlar Prahova. Inspectorul școlar general Nicolae Angelescu le-a înmânat premiile și le-a urat succes în continuare, având în vedere că nouă elevi abia au început liceul, iar două absolvente de liceu vor frecventa, de săptămâna viitoare, cursurile universitare. În Prahova, s-au înregistrat anul acesta doar două note de 10 la bacalaureat , obținute de Amalia Gabriela Florescu, de la Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” din Câmpina – admisă în această vară la Facultatea de Automatică din cadrul Universității Politehnica București și de Tamara Alexandra Nedelcu, de la Colegiul Național “I.L. Caragiale” din Ploiești, în prezent studentă la Facultatea de Matematică a Universității București.

Dintre cei nouă elevi care au obținut medii de 10 la evaluarea națională, șapte au fost admiși la Colegiul Național “Mihai Viteazul” din Ploiești. Este vorba despre:

Andreea Cătălina Alexe, de la Școala Gimnazială “Andrei Mureșanu” din Ploiești, David Cristian Anghel – Școala Gimnazială “Sfântul Vasile” Ploiești, Mircea Marian Mihaiu, de la Școala din Slon, Cerașu, Alexandru Răducanu, Mara Alexandra Surdu, Laura Vasile de la Colegiul Național “Mihai Viteazul” din Ploiești, Mara Ștefania Potinteu de la Școala Gimnazială “Grigore Moisil” din Ploiești. Radu Ioan de la Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” din Câmpina și Porlogea Ștefania, de la Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești, au optat să-și continue studiile liceale tot în aceste unități de învățământ.

Mircea Marian Mihaiu, absolvent al Școlii din Slon, comuna Cerașu, este singurul elev cu media 10 din mediul rural. Tânărul provine din satul Valea Borului, unde a urmat și primele clase. După ce școala din sat a fost închisă, deoarece avea prea puțini elevi, în clasa a treia, acesta s-a mutat la Școala din Slon. Mircea este de părere că se poate face performanță oriunde, cu condiția ca și elevii să fie dornici să învețe. “Condiția este să fii atent la profesor, dacă faci altceva în timpul orei nu mai înțelegi nimic. Am mai avut un coleg care a avut o medie de peste 9.00, la evaluarea națională, ceilalți colegi au luat sub 9.00 și foarte puțini au avut medii sub 5.00. Am fost în concurență cu un alt coleg foarte bun la învățătură și chiar ne întrebam cine va avea medie mai mare la evaluarea națională” , ne-a precizat acesta. Mircea este acum elev la Colegiul Național “Mihai Viteazul” din Ploiești, la clasa de matematică-informatică, intensiv informatică. După ce va termina liceul, își dorește să continue studiile la o facultate de profil, unde să se pregătească pentru profesia de informatician programator.

