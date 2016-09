A murit o actrita din distributia celebrului film "Sunetul Muzicii"

Charmian Carr, iubită de fani pentru rolul fiicei rebele Liesl Von Trapp din filmul premiat cu Oscar "The Sound of Music", a murit la vârsta de 73 de ani, potrivit unui anunţ al familiei sale. Carr a murit din cauza unor complicaţii ale unei forme rare de demenţă în suburbia Woodland Hills din Los Angeles, potrivit unui anunţ al familiei sale. Carr avea în jur de 20 de ani când a jucat rolul lui Liesl, cel mai mare dintre cei şapte copii ai căpitanului Von Trapp, interpretat de Christopher Plummer, în musicalul "Sunetul Muzicii", în care rolul principal a fost interpretat de Julie Andrews. Scena de dans romantic cu prietenul său din film, Rolfe, într-un chioşc pe timp de furtună, în timp ce cânta "Sixteen Going On Seventeen" este considerată una dintre scenele cele mai fermecătoare ale filmului. După rolul din "Sunetul Muzicii", Carr a apărut în musical-ul de televiziune "Evening Primrose", cu Anthony Perkins, dar apoi s-a retras din cariera actoricească pentru a porni o afacere de design interior şi pentru a-şi clădi o familie. Carr s-a născut în Chicago, pe 27 decembrie 1942, dar s-a mutat în California, atunci când avea 13 ani. Actriţa are doi copii şi patru nepoţi.

Articolul poate fi citit si in editia tiparita