Andy Garcia va juca rolul lui Constantin Brancusi in filmul "The Sculptor"

Actorul Andy Garcia îl va juca pe Constantin Brâncuşi în următorul film regizat de Mick Davis, intitulat "The Sculptor". Regizorul a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie alb-negru în care Andy Garcia este înfăţişat cu ochelari şi purtând barbă, astfel semănând izbitor cu sculptorul român Constantin Brâncuşi. "Andy Garcia will be Brâncuşi for the film "The Sculptor" (Andy Garcia va fi Brâncuşi în "The Sculptor")", a scris regizorul pe pagina sa de Facebook. Mick Davis a regizat filmele "Coşmarurile lui Charles Manson/ Haunting Charles Manson" (2012), "Dorian Gray" (2005), "Modigliani" (2004) şi "Meciul/ The Match (1999).De asemenea, a fost producătorul serialului "A unsprezecea oră/ Eleventh Hour", a lucrat în televiziune cu Samuel L. Jackson şi Michael Weatherly, colaborează cu actorul Chris Noth şi are în derulare cinci seriale de televiziune şi trei filme, în America.Logodit cu actriţa română Ana Adelaida Perjoiu şi prins între Los Angeles şi Bucureşti, regizorul scoţian Mick Davis a montat în premieră mondială, spectacolul despre viaţa lui Niccolò Paganini, cel mai mare violonist din istoria muzicii, la Teatrul Metropolis din Capitală, în stagiunea 2014-2015.

