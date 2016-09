Ioana Mihalache va reprezenta Romania la „Miss Grand International“ 2016

Ioana Mihalache este reprezentanta României în cadrul competiţiei „Miss Grand International“ care se va desfăşura în acest an în Las Vegas, SUA, în perioada 6 – 26 octombrie, fiind unul dintre cele mai importante concursuri de frumuseţe, alături de Miss World, Miss Universe sau Miss International. În urma selecţiei naţionale organizată în data de 17 septembrie, în Capitală, de către agenţia ExclusivEvent, agenţia deţinătoare a licenţei Miss Grand International România în ţara noastră, Ioana Mihalache a fost desemnată să reprezinte ţara în cadrul acestei competiţii, a cărei mare finală va avea loc în data de 25 octombrie. Miss Grand International este o manifestare anuală, a cărei deviză este "Stop the War". Anul acesta vor participa 90 de ţări. Ioana este din Constanţa, are 25 de ani, 1.82 m înălţime iar dimensiunile sale sunt 88-61-91. Ioana vorbeşte trei limbi străine: engleză, spaniolă şi italiană. A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa şi masterul în Afaceri Internaţionale din cadrul aceleiaşi instituţii. Fiind pasionată de modeling şi călătorii, Ioana are o bogată experienţă în modelingul internaţional, activând de mulţi ani ca şi model în numeroase ţări precum Italia, Turcia, China, UAE, Liban etc.

