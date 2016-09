Filmul zilei: „Bridget Jones insarcinata”

Cinema City Ploiești Shopping City Orele: 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 Regia :Sharon Maguire Cu :Colin Firth, Renée Zellweger Genul filmului: Comedie După ce s-a despărțit de Mark Darcy (Firth), Bridget Jones (Zellweger) nu a trăit tocmai un final de poveste. Acum are 40 și ceva de ani, și e din nou singură, așa că se decide să se concentreze pe jobul său de producător de știri, și se înconjoară de prieteni vechi, dar și noi. Pentru prima dată în viața ei, Bridget simte că are totul sub control, așa că, îşi spune ea, ce ar putea să meargă prost ? Însă în viața ei își face apariția un american fermecător, Jack (Dempsey), pretendent care e tot ce dl. Darcy nu a putut să fie. Printr-o întorsătură neașteptată a sorții, Bridget se trezește că e gravidă, dar are o dilemă, căci nu poate fi decât pe jumătate sigură de identitatea tatălui copilului.

(Sambata, 17 septembrie 2016)

Documentar despre The Beatles, lansat la Londra

Cei doi membri The Beatles care au rămas în viață, solistul britanic și compozitorul Paul McCartney și muzicianul Ringo Starr, s-au aflat pe covorul roșu la Londra, joi seară, la proiecția specială a unui nou documentar ''The Beatles Eight Days A Week: The Touring Years'', informează AFP. "Eight Days a Week: The Touring Years" prezintă... continuare »