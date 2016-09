Cazarile in caminele UPG incep pe 27 septembrie

A.M. Începând din septembrie, studenții Universității Petrol-Gaze din Ploiești își vor ocupa locurile în cămine, având în vedere că pe 1 octombrie se va deschide noul an universitar . În căminele universității sunt disponibile 1.500 de locuri, dintre care 250 vor fi repartizate studenților români din anul I și aproximativ 20, studenților străini din anul I. Până acum s-au primit aproximativ 300 de solicitări pentru cazare din partea celor admiși în anul I în acest an. În primele trei luni ale anului universitar 2016-2017, vor putea fi utilizate doar șase cămine, deoarece pe 1 octombrie Căminul I ( care are 120 de locuri ) – se va închide pentru reparații capitale și lucrări de modernizare, după cum ne-a precizat Ștefan Drăgan, șeful serviciului Social- Administrativ din cadrul UPG. Se dorește ca acest cămin să fie transformat într-unul modern, cu camere de două locuri și grad sporit de confort. Studenții care erau cazați aici vor locui în celelalte cămine pe perioada derulării lucrărilor. Până pe 23 septembrie ar urma să se finalizeze toate lucrările de igienizare ( zugrăveli, repararea instalațiilor etc) în spațiile de cazare ce vor fi luate în primire de studenţi începând din 27 septembrie. În această vară s-au mai derulat și alte investiții, precum igienizarea cantinei, realizarea unor lucrări de reparații la centrala termică.

(Sambata, 17 septembrie 2016)

Documentar despre The Beatles, lansat la Londra

Cei doi membri The Beatles care au rămas în viață, solistul britanic și compozitorul Paul McCartney și muzicianul Ringo Starr, s-au aflat pe covorul roșu la Londra, joi seară, la proiecția specială a unui nou documentar ''The Beatles Eight Days A Week: The Touring Years'', informează AFP. "Eight Days a Week: The Touring Years" prezintă... continuare »