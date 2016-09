Documentar despre The Beatles, lansat la Londra

Cei doi membri The Beatles care au rămas în viață, solistul britanic și compozitorul Paul McCartney și muzicianul Ringo Starr, s-au aflat pe covorul roșu la Londra, joi seară, la proiecția specială a unui nou documentar ''The Beatles Eight Days A Week: The Touring Years'', informează AFP. "Eight Days a Week: The Touring Years" prezintă viața trupei în turnee, de la nașterea acesteia în Liverpool, în 1962, trecând printr-o serie de concerte în Statele Unite, fenomen supranumit "Beatlemania". După proiecția din Londra, care a urmat premierii mondiale care a avut loc, joi, în Liverpool, McCartney a descris evenimentul ca fiind unul ''foarte emoționant'' și a declarat că documentarul i-a adus amintiri dragi. ''Avem amintiri evident frumoase de la cântările cu John și George. Așa că este foarte emoționant și foarte special să vedem din nou asta'', a spus solistul reporterilor. McCartney, în vârstă de 74 de ani, a fost însoțit la proiecție de Ringo Starr, în vârstă de 76 de ani. Văduva lui John Lennon, Yoko Ono, și Olivia Harrison, văduva lui George Harrison, au fost și ele prezente, pe lângă alte celebrități, inclusiv Madonna, mai arată sursa citată.

