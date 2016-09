Un nou spectacol de revista, la Ploiești

(Sambata, 17 septembrie 2016)

Documentar despre The Beatles, lansat la Londra

Cei doi membri The Beatles care au rămas în viață, solistul britanic și compozitorul Paul McCartney și muzicianul Ringo Starr, s-au aflat pe covorul roșu la Londra, joi seară, la proiecția specială a unui nou documentar ''The Beatles Eight Days A Week: The Touring Years'', informează AFP. "Eight Days a Week: The Touring Years" prezintă... continuare »