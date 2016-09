Astazi, la Busteni, Gala de tango

Astăzi, între orele 20.00 şi 21.00, la Buşteni, la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie din Str. Paltinului nr. 16 este programată “Noche de Maestros” - o Gală de tango extraordinară, inclusă în Săptămâna Europeană de Tango. Evenimentul este destinat oricărei persoane care doreşte să vadă un spectacol de tango exuberant, de o perfectă rigoare tehnică şi perfecţiune din punct de vedere artistic, cu maeştri de renume internaţional din 5 ţări. Intrarea la eveniment este 20 lei. După debutul foarte apreciat din weekend-ul trecut, de la Bucureşti, unde s-a lansat Tango 4 All - Săptămâna Europeană de Tango, şi după reacţiile entuziaste ale publicului pe tot parcursul acestei săptămâni, din 15 septembrie, Buşteniul a devenit scena efervescentă a unei serii de evenimente dedicate tangoului. Vedetele scenei internaţionale care vor delecta publicul amator sunt: Maestro Carlos Enrique Maturano Luissi & Heide Maria Schmollgruber, Austria; Claudio Forte & Barbara Carpino, Italia - coregrafi, profesori şi dansatori profesionişti de Tango Argentino; Andrea Pirity & Laszló Budai, Ungaria. Evenimentul Tango 4 all – Săptămâna Europeană de Tango, organizat de Asociaţia Cultură şi Tango în premieră în România reprezintă o sărbătoare dedicată tango-ului şi face parte din Săptămâna Europeană a Sportului.

(Sambata, 17 septembrie 2016)

